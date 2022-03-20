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Глава МИД Китая рассказал о правильной позиции страны по ситуации на Украине

Глава МИД КНР Ван И: позиция Китая по Украине находится на правильной стороне истории
Ван И

Ван И. Фото: Pool / Reuter

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине объективна и справедлива. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, время покажет, что позиция Пекина находится на «правильной стороне» истории. Ван И также рассказал, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом всесторонне изложил китайский подход к данному кризису. Так, китайский лидер во время переговоров отметил важность обеспечения стабильности на европейском континенте, отказа от менталитета «холодной войны» и блокового противостояния, формирования сбалансированной архитектуры региональной безопасности.

Помимо этого, глава ведомства добавил, что Китай всегда выступал против конфликтов и выступал в качестве силы для поддержания мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина продемонстрировал глубокие расхождения позиций двух стран по вопросам, касающимся Украины и Тайваня. В Politico рассказали, что Байден не смог убедить председателя КНР воспользоваться своим влиянием для давления на Россию с целью прекращения спецоперации на Украине.

18 марта лидеры США и Китая провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России. Лидеры стран также договорились поддерживать открытыми линии связи для регулирования конкуренции между государствами.

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Марина Совина
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