Китай выступил против необоснованных обвинений в свой адрес по вопросу Украины

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай всегда выступал за мир во всем мире

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Ван И подчеркнул, что китайский лидер четко и всеобъемлюще разъяснил позицию Пекина по украинскому вопросу. «Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне», — отметил глава МИД Китая.

Ранее Ван И заявил, что позиция Китая по вопросу Украины объективна и справедлива, а также выразил мнение, что она находится «на правильной стороне истории». Глава МИД Китая внимание на то, что Си Цзиньпин выступает за отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.