Уэльс и Шотландию призвали отказаться от путевки на ЧМ-2022 в пользу Украины

Британский журналист Уайт призвал Уэльс и Шотландию отдать путевку на ЧМ-2022 Украине

Британский журналист Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии по футболу отказаться от путевки в финальную стадию чемпионата мира-2022 в Катаре в пользу национальной украинской команды. Об этом он написал в материале для The Telegraph.

По мнению репортера, все хотят видеть украинцев на мундиале. «Уэльс и Шотландия становятся антагонистами, которые стремятся погасить огонек надежды в нации, переживающей столь сложный период», — заявил Уайт.

По его словам, решение отдать украинцам путевку на турнир стало бы очень мудрым для шотландцев и валлийцев. При этом он признал, что обе сборные получили редкую возможность попасть на мундиаль.

24 марта Уэльс в плей-офф европейской квалификации чемпионата мира-2022 обыграл Австрию (2:1) и получил право сыграть в решающем матче за путевку на мундиаль. Соперник валлийцев должен определиться в игре украинцев с Шотландией, которую перенесли на июнь. Сборная России была отстранена от стыковых матчей по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

