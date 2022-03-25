В Кремле прокомментировали возражения Запада по оплате за газ в рублях

Пресс-секретарь президента Песков ответил на возражения Запада по оплате газа рублями

В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение сейчас в работе, есть еще несколько дней, чтобы утвердить понятный механизм и ознакомить с ним покупателей. Его слова приводит «Российская газета».

«В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически», — прокомментировал Песков. Отвечая на вопрос, планирует ли Москва поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, он добавил: «Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим».

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Глава государства поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Премьер Словении Янез Янша говорил, что Европа откажется платить за газ в рублях. При том лидеры других европейских государств указывают на то, что сейчас валюта указана в контрактах, а при их пересмотре можно было бы менять и цены. Со своей стороны Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посчитала перевод на поставки газа в Европу на оплату в рублях попыткой обойти санкции.