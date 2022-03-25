В ООН оценили призывы к насилию над пленными российскими военными на Украине

В УВКПЧ ООН негативно отреагировали на призывы к насилию над военнопленными на Украине

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) негативно отреагировали на призывы к насилию над российскими военнопленными на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава мониторинговой комиссии по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге заявила, что репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями. «Как вам известно, мы неоднократно подчеркивали, что решительно осуждаем любые заявления или действия, которые пропагандируют, подстрекают, поощряют или оправдывают ненависть, насилие и дискриминацию в отношении людей по признаку их национальности, расы, этнической принадлежности или иного происхождения», — подчеркнула она.

Богнер признала, что в организации видели ролики с подобными призывами из Украины. Там позитивно оценили тот факт, что правительство республики официально осудило эти заявления.

Ранее руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил о готовности украинских медиков насильно кастрировать пленных российских солдат. За это высказывание Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело.

Позже Друзенко отказался от своих слов, заявив, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в его госпитале никогда не кастрировали российских военных.