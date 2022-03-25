Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ООН оценили призывы к насилию над пленными российскими военными на Украине

В УВКПЧ ООН негативно отреагировали на призывы к насилию над военнопленными на Украине

Фото: Guenter Fischer / Globallookpress.com

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) негативно отреагировали на призывы к насилию над российскими военнопленными на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава мониторинговой комиссии по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге заявила, что репрессии в отношении военнопленных, включая акты насилия и пытки, запрещены Женевскими конвенциями. «Как вам известно, мы неоднократно подчеркивали, что решительно осуждаем любые заявления или действия, которые пропагандируют, подстрекают, поощряют или оправдывают ненависть, насилие и дискриминацию в отношении людей по признаку их национальности, расы, этнической принадлежности или иного происхождения», — подчеркнула она.

Богнер признала, что в организации видели ролики с подобными призывами из Украины. Там позитивно оценили тот факт, что правительство республики официально осудило эти заявления.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
19 марта

Ранее руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил о готовности украинских медиков насильно кастрировать пленных российских солдат. За это высказывание Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело.

Позже Друзенко отказался от своих слов, заявив, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в его госпитале никогда не кастрировали российских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
США доставили Украине первый транш крупнейшей финансовой помощи
Драка пассажирок в автобусе попала на видео
Суд арестовал убившую собственного ребенка женщину в Москве
Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Российский мегапроект останется без финансирования из-за санкций
В ООН прокомментировали призывы исключить Россию из G20
Раскрыта стоимость авиабилетов по новым международным направлениям из Сочи
Tiffany & Co отказалась от российских алмазов
Россиян предупредили о прикрывающихся именем Apple интернет-мошенниках
В Белоруссии задержали подозреваемого в шпионаже поляка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.