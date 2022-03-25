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Россиянина отправили в СИЗО за передачу информации украинским спецслужбам

Жителя Хабаровска арестовали за попытку передать секретные данные спецслужбам Украины

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Жителя Хабаровска арестовали за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря УФСБ России по Хабаровскому краю Владлена Стефанюка.

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

По данным ФСБ, в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины россиянин, имевший доступ к закрытой информации, через интернет обратился к украинским спецслужбам с предложением продать секретные данные.

Реализовать замысел ему не удалось, так как его задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбудили дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В ведомстве заявили, что переданные данные могли нанести ущерб безопасности России и быть использованы в том числе для совершения диверсионных акций.

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Елизавета Новикова
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