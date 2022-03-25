Неизвестные облили краской посольство России в Эстонии

В Таллине неизвестные облили краской фасад здания посольства России

Неизвестные облили краской здание посольства России в Таллине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей дипломатической миссии.

Сотрудники посольства расценили случившееся как акт вандализма. Пострадала табличка на входе в учреждение и часть исторического фасада.

«Акты вандализма в отношении посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут, наконец, должные меры к тому, чтобы ее прервать», — заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения. Съемка была передана в полицию. «Исходим из того, что правонарушитель будет привлечен к ответственности и понесет заслуженное наказание», — выразили надежду в посольстве.

Ранее неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. Дипломаты сочли это надругательством над государственным символом.