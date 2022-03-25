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Российский мегапроект останется без финансирования из-за санкций

«Ведомости»: от финансирования магистрали из Москвы в Петербург откажутся из-за санкций

Изображение: Компания «Скоростные магистрали» / РИА Новости

Правительство планирует отказаться от финансирования российского мегапроекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург из-за введенных санкций против России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Информацию об инициативе газете подтвердили федеральный чиновник и два близких к правительству источника. По их словам, в сложившейся ситуации необходимо пересмотреть планы инвестиций из фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого планировалось выделить почти 500 миллиардов рублей на финансирование транспортного проекта.

Уточняется, что финансовая модель ВСМ в период до введения санкций была «жизнеспособна хотя бы на бумаге», когда как сейчас из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса и ухудшения прогнозов по перевозкам совершенно утратила актуальность. «Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ — почти 100 процентов», — заявил близкий к ситуации источник.

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Помимо этого, еще одной преградой к строительству ВСМ называют решение немецкого концерна Siemens о приостановке контракта с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) на покупку электропоездов «Сапсан», которые являются основным средством передвижения на магистрали между Москвой и Петербургом.

23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин прокомментировал развитие ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая должна проходить через Великий Новгород. Глава России отметил, что если проект будет реализован, он отразится на развитии Великого Новгорода, так как город станет одной из остановок. Путин добавил, что в России сейчас уделяется особое внимание развитию инфраструктуры в малых городах и между ними.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург до мая 2013 года планировалась как первая в России высокоскоростная железнодорожная пассажирская магистраль протяженностью 679 километров, однако строительство так и не было начато. Согласно планам, возведение ВСМ должно было начаться в 2021 году, а движение — в 2028-ом. Время в пути без учета остановок оценивалось в 2 часа 15 минут.

Элла Саад
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