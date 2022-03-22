Россия осталась без новых «Сапсанов»

Концерн Siemens приостановил контракт с РЖД на покупку электропоездов «Сапсан»

Немецкий концерн Siemens Energy AG объявил о приостановке контракта с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) на покупку электропоездов «Сапсан». Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров, передает РБК.

По словам председателя, компании до последнего момента вели переговоры о вариантах дальнейшего сотрудничества, однако страна фактически осталась без новых «Сапсанов». «Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке», — заявил Белозеров. Обслуживание существующих поездов продолжится.

В компании предположили, что существующие электропоезда продолжат ходить. В случае проблем запчасти для них планируют доработать и искать иные варианты работы.

Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России в начале марта. Однако концерн пообещал продолжить локальную деятельность «по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».