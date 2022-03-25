Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

Президент Путин подписал закон о наказании за фейки о работающих за рубежом госорганах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за фейки о государственных органах за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ответственность вводится за распространение недостоверной информации о Росгвардии, российских посольствах, диппредставительствах, МЧС и прокуратуре. Наказание будет аналогично тому, что уже предусмотрено за распространение фейков о Вооруженных силах России.