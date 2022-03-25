«Зенит» заинтересовался игроком ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заинтересовал «Зенит»

Российский полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заинтересовал «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

24-летний хавбек еще не подписал нового соглашения с красно-синими. Если ЦСКА не сможет удержать футболиста, Ахметов покинет клуб летом, что позволит «Зениту» подписать контракт с хавбеком на правах свободного агента. Действующее соглашение россиянина с ЦСКА истечет в июне.

Ахметов перешел в ЦСКА летом 2018 года. До этого он выступал в составе казанского «Рубина». Трансферная стоимость футболиста по оценке Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ) на счету Ахметова 21 матч в составе ЦСКА. Он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Зенит» — лидер турнирной таблицы нынешнего сезона РПЛ. В активе команды Сергея Семака 48 очков после 22 матчей чемпионата. ЦСКА занимает третью строчку.