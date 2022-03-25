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Появились подробности о состоянии Жириновского

«112»: лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Такие подробности о состоянии политика приводятся в Telegram-канале «112».

Жириновский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По сведениям издания, врачи намеревались транспортировать политика на компьютерную томографию в другую больницу, но из-за критического состояния не стали этого делать. По некоторым данным, легкие Жириновского продолжают отекать.

Тогда как в Минздраве заявили, что состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное.

В ведомстве заверили, что медики продолжают оказывать председателю ЛДПР всю возможную помощь.

25 марта о смерти политика сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram, потом он удалил свое сообщение и извинился за неправильную информацию.

Данные о смерти Жириновского также опроверг спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, политик жив, но находится в тяжелом состоянии. Володин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления.

Владимир Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Анна Щербакова
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