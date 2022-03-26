Байден встретился с украинскими беженцами

Президент США Байден посетил пункт приема украинских беженцев в Варшаве

Президент США Джо Байден посетил в субботу, 26 марта, пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что американский лидер встретился и пообщался беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

В ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув Байден заявил, что сожалеет о невозможности своего приезда на Украину. Он посетовал, что не может увидеть все своими глазами, как мог в других местах. «Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине», — сказал американский лидер.

Ранее политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев высказался о судьбе украинских беженцев в Европе. По его мнению, там смогут остаться только половина граждан, а остальные вернутся на родину.

