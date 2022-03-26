Болгарский генерал Шивиков заявил, что скоро Зеленский объявит о капитуляции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны. Об этом заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков, передает РИА Новости.

Болгарский военный подчеркнул, что в данном конфликте, несомненно, должна одержать верх Россия. Он также отметил, что Болгарии не стоит предоставлять Киеву оружие, так как это приводит только к эскалации конфликта.

Помимо этого, Шивиков высказал мнение, что крайне русофобскую политику киевских властей, которую на Украине проводили еще с 2004 года, направлял «заатлантический игрок». Цель России — демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности, резюмировал генерал.

Ранее бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказался о жителях Донбасса и востока Украины. По мнению американского военного, украинские власти не должны были мешать Донбассу отстаивать свою автономию, а также пытаться проводить там украинизацию. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски», — подчеркнул он.

