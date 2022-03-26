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Ученые призвали продолжать работу с коллегами из России во время санкций

Пять ученых из США, Канады и Британии призвали продолжать работу с коллегами из РФ

Фото: Pixabay

Группа из пяти ученых из США, Канады и Великобритании призвали продолжать работу с коллегами из России. Их письмо опубликовано в журнале Science.

В тексте сказано, что прекращение сотрудничества с учеными из РФ повлияет на мировое сообщество негативно. «Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями, поддержание неидеологических линий связи через национальные границы и противодействие идеологическим стереотипам и неизбирательным преследованиям», — пишут авторы.

Ранее итальянские ученые выразили сожаление и разочарование из-за рекомендаций министерства по делам университетов и исследований Италии о приостановке сотрудничества с российскими научными и академическими институтами. «Мы надеемся, что в соответствии с академической автономией преподаватели, главы учебных заведений, исследователи и профессора решат не следовать рекомендации отвернуться от российских образования и науки», — написали они.

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Марина Совина
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