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Южная Корея показала «слоновью прогулку» 28 истребителей F-35A

Минобороны Республики Корея показало «слоновью прогулку» 28 истребителей F-35A

Министерство национальной обороны Республики Корея на YouTube показало «слоновью прогулку» десятков истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

«Наши военные будут использовать истребитель-невидимку F-35A с возможностью всепогодной малозаметности и высокоточных ударов для достижения крупной стратегической победы и поддержания полной боевой готовности для сдерживания дальнейших действий Северной Кореи», — говорится в подписи к видео.

Согласно The Aviationist, в упражнении, прошедшем на авиабазе Чхонджу юго-восточнее Сеула, приняли участие 28 из 40 южнокорейских F-35A Lightning II. Издание напоминает, что ранее Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в сторону Японского моря.

В январе 2020 года последовательный взлет 52 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II 388-го и 419-го крыльев Военно-воздушных сил (ВВС) США с авиабазы Хилл в штате Юта (США) также попал на видео.

Иван Потапов
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