Врач-отоларинголог назвал опасное последствие привыкания к каплям в нос

Отоларинголог Лесков: привыкание к каплям в нос приводит к постоянному отеку слизистой

Врач-отоларинголог Иван Лесков назвал опасное последствие, к которому приводит привыкание человека к каплям в нос, пишет URA.RU.

По словам Лескова, при постоянном использовании капель однажды человек совсем не сможет дышать без них. Врач пояснил, что привыкание возникает к сосудосуживающим препаратам, созданных на основе адреналина или каких-то его соединений. «Если потом вы попытаетесь перестать использовать капли, окажется, что у вас постоянно присутствует отек слизистой оболочки носа», — объяснил он.

Специалист объяснил, что существует два варианта лечения зависимости от капель в нос: длительное применение гормональных препаратов или хирургическое вмешательство. «Согласитесь, что и то, и другое не вызывает никакого оптимизма», — резюмировал Лесков.

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