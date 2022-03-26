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Врач-отоларинголог назвал опасное последствие привыкания к каплям в нос

Отоларинголог Лесков: привыкание к каплям в нос приводит к постоянному отеку слизистой

Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог Иван Лесков назвал опасное последствие, к которому приводит привыкание человека к каплям в нос, пишет URA.RU.

По словам Лескова, при постоянном использовании капель однажды человек совсем не сможет дышать без них. Врач пояснил, что привыкание возникает к сосудосуживающим препаратам, созданных на основе адреналина или каких-то его соединений. «Если потом вы попытаетесь перестать использовать капли, окажется, что у вас постоянно присутствует отек слизистой оболочки носа», — объяснил он.

Специалист объяснил, что существует два варианта лечения зависимости от капель в нос: длительное применение гормональных препаратов или хирургическое вмешательство. «Согласитесь, что и то, и другое не вызывает никакого оптимизма», — резюмировал Лесков.

Ранее кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев напомнил, что насморк является частым симптомом, который наблюдается при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Он объяснил, чем грозит такое проявление болезни и отметил, что воспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме COVID-19 сохраняется дольше обычного насморка. 

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Марина Совина
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