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МИД Бразилии раскритиковал санкции Запада против России

Глава МИД Бразилии Франса раскритиковал антироссийские санкции Запада

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Бразилии Карлус Франса раскритиковал санкции, введенные против России. Позицию Бразилиа он обозначил в интервью CNN Brasil.

По итогам телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил, что рестрикции используются Западом в качестве оружия. «Меня несколько беспокоит столь избирательный подход», — подчеркнул дипломат.

Франса также усомнился в эффективности санкционных механизмов для достижения заявленных целей. Вместо этого он предложил усадить Москву и Киев за стол переговоров, причем Бразилия из-за своей нейтральности могла бы стать медиатором диалога. Впрочем, признал он, неизвестно, способно ли латиноамериканское государство повлиять на процесс ввиду географической удаленности от зоны конфликта.

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Марина Совина
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