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Спорт

Медведев высказался о попытках заставить спортсменов отрекаться от России

Дмитрий Медведев заявил, что попытки заставить спортсменов отрекаться от России циничны

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о попытках заставить спортсменов отрекаться от России. Его слова приводит РИА Новости.

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Это цинично, аморально», — заявил Медведев. Также он назвал хамством отстранение российских атлетов от Паралимпиады в Пекине.

В конце февраля большинство международных спортивных организаций начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Спортсменов из России также лишили возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной в соревнованиях.

Андрей Стрельцов
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