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Норвегия выступила против ограничений цен на газ в Европе

Премьер Италии заявил, что Норвегия выступила против введения потолка цен на газ в ЕС

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Норвегия на саммите ЕС выступила против введения ограничений по ценам на газ на европейском рынке. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет газета La Repubblica.

Он отметил, что прибыль властей Норвегии за последние месяцы составила 150 миллиардов долларов. При этом население страны 5 миллионов человек. Как объяснил Драги, данные показатели объясняет сопротивление Осло установлению потолка цен.

Итальянский премьер также отметил, что обычно ЕС рассуждает о пороге цен, который бы применялся к российскому поставщику. При этом он подчеркнул, что на самом деле поставщиками северного газа являются по большей части норвежские компании.

Ранее сообщалось, что норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа на трех месторождениях в течение года для удовлетворения спроса в Европе.

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Ксения Назарова
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