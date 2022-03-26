Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Захарова оценила идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград

Захарова ответила на призыв польского генерала насчет претензий Варшавы на Калининград

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова кратко ответила на призыв бывшего командующего сухопутных войск Польши генерала Вальдемара Скшипчака насчет того, что Варшава должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Как поднимет, так и опустит», — прокомментировала она идею польского генерала о возможных претензиях Варшавы на российский регион.

Скшипчак назвал земли вокруг Калининграда частью польской территории, которые «никогда не были русскими». По его словам, Варшаве нужно вспомнить о них и заявить претензии на российский регион. В то же время генерал признал, что он не имеет военного значения.

Игорь Дмитров
Комментарии отключены
Последние новости
Польский генерал призвал Варшаву заявить претензии на Калининград
Психолог дала совет боящимся ездить в лифте с незнакомыми людьми россиянам
Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ
Захарова оценила идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Месси порассуждал о будущем в сборной Аргентины
Политолог высказался о предложении польского генерала вернуть Калининград
В России госпитализировали 4275 пациентов с COVID-19
В российском регионе трое детей отравились угарным газом
Шоумен Стас Барецкий откроет сеть высококалорийных столовых в духе 90-х
Навка ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.