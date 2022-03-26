Захарова оценила идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград

Захарова ответила на призыв польского генерала насчет претензий Варшавы на Калининград

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова кратко ответила на призыв бывшего командующего сухопутных войск Польши генерала Вальдемара Скшипчака насчет того, что Варшава должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Как поднимет, так и опустит», — прокомментировала она идею польского генерала о возможных претензиях Варшавы на российский регион.

Скшипчак назвал земли вокруг Калининграда частью польской территории, которые «никогда не были русскими». По его словам, Варшаве нужно вспомнить о них и заявить претензии на российский регион. В то же время генерал признал, что он не имеет военного значения.