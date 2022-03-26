В Китае перечислили семь «грехов» США в ситуации на Украине

Global Times: США совершили семь «грехов» по отношению к ситуации на Украине

Соединенные Штаты сыграли свою роль в украинском кризисе, совершив семь грехов по отношению к Киеву. Такое мнение выразил колумнист китайской газеты Global Times.

В первую очередь автор отметил приверженность Вашингтона менталитету холодной войны, который усугубляет глобальный раскол. При этом Штаты не стесняются разделять страны на демократические и авторитарные, разжигая конфронтацию и вынуждая государства выбирать сторону. Также отмечается пять расширений НАТО на восток. Россия, наблюдая как посягают на ее пространство безопасности, как и любая другая страна почувствовала угрозу оказаться загнанной в угол, говорится в публикации.

Вторым американским «грехом» автор назвал насаждение геополитического недовольства. По его мнению, Вашингтон пытается разорвать контакты между Европой и Россией, чтобы теснее привязать Европу к себе. В качества подтверждения данного тезиса автор напомнил о признании Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «ЕС допустил ряд ошибок и упустил шанс сблизиться с Россией».

В-третьих, автор материала указывает на распространение ложных данных, а также попытки США втянуть в данный конфликт Китай и взять Пекин взять вину на себя.

Среди прочих грехов называются гегемония доллара, раздача вооружения и применение двойных стандартов в сфере прав человека, утаивание биологического оружия и использование внешних военных конфликтов для оправдания внутренних проблем.

Ранее Минобороны КНР обвинило Запад в попытках переложить ответственность за кризис на Украине. Утверждения официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине, и китайская сторона выразила молчаливое согласие являются ложью, заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.