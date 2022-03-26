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В России смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства

Кабмин согласился смягчить наказание за нарушение валютного законодательства в России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительство России согласилось смягчить административную ответственность за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада. О согласии кабмина одобрить соответствующий проект закона сообщается на его сайте.

Также принято решение внести данный законопроект в Государственную Думу.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России разработало законопроект, в рамках которого предложило смягчить административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Этому решению способствовала пандемия коронавируса и санкции Запада.

В частности, Минфин задумал снизить втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции.

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Игорь Дмитров
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