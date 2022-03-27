Начинающих бегунов предостерегли от распространенных ошибок

Тренер Епишин посоветовал не начинать новичкам с бега на длинные дистанции

Для неподготовленного человека сразу начинать бегать на длинные дистанции очень опасно, поэтому не стоит спешить, рассказал «Ленте.ру» заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Епишин. Он предостерег начинающих бегунов от распространенных ошибок.

Начинаем с ходьбы

Новичку лучше начинать с быстрой ходьбы, потом, когда у него пульс стабилизируется на определенном уровне, ходьбу начинать перемежать с бегом: 400 метров прошел, 400 метров пробежал, и, когда человек в таком ритме ходьбы и бега сможет спокойно преодолевать хотя бы два километра, можно уже перейти на бег Сергей Епишин заслуженный тренер по легкой атлетике

Он отметил, что бегать нужно крайне аккуратно, чтобы пульс для начала не превышал 90-100 ударов в минуту. Задумываться о повышении нагрузок и скорости стоит, когда человек научится бегать на определенной скорости именно с этим пульсом.

Возрастные особенности

Если новичок в возрасте, перед началом тренировок ему следует сделать кардиограмму, чтобы избежать проблем со здоровьем, обратил внимание тренер. Также с осторожностью стоит переходить на бег тем, кто борется с лишним весом, предупредил Епишин:

«Возьмем целевую аудиторию от 30 лет, как правило, люди страдают определенным набором лишнего веса, что неблагоприятно действует на опорно-двигательный аппарат, плюс они начнут бегать — нагрузка на опорно-двигательный аппарат удвоится. А так как никто перед тем, как начать бегать, не занимается ни укреплением связок, ни пресса, ни спины — это несет двойную опасность, поэтому сначала надо научиться правильно ходить, чуть-чуть бегать, уйдет какой-то лишний вес, тогда уже можно начинать пробовать бегать».

Подготовка к бегу

Перед пробежкой лучше всего сделать небольшую пятиминутную разминку с наклонами, поворотами, растяжкой, порекомендовал тренер, но оговорился, что следует избегать рывков, потому что они могут поспособствовать тому, что человек получит незапланированную травму.

По словам Епишина, по поводу занятий бегом желательно консультироваться с грамотным специалистом. «Интернет — это не тот специалист. Сейчас там есть тренинги "Научим бегать марафон за три месяца", и очень многие на это ведутся. За три месяца — это просто путь к больничной койке», — заметил он.

Кроме того, нужно внимательно относится в подбору экипировки. Так как погода сейчас крайне нестабильная, лучше тепло одеваться для пробежек, чтобы избежать простудных заболеваний, обратил внимание тренер.

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