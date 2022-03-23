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Фитнес-тренер дал шесть советов начинающим заниматься спортом

Тренер предложил обсуждать спортивные успехи с друзьями и дал еще пять советов начинающим

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Фейсал Абдалла дал шесть советов начинающим заниматься спортом и напомнил о важности сбалансированного питания. Его слова приводит Express.

Абдалла посоветовал выпивать не менее двух литров воды в день и планировать меню заранее, чтобы сэкономить время и деньги. Еще он обратил внимание на то, что сбалансированное питание не подразумевает отказ от каких-либо продуктов: можно все, но в ограниченных количествах.

Тренер предложил ставить реалистичные цели и четко обозначать сроки для их достижения. Например, человек может запланировать пробежать 10 километров, сделать пять подтягиваний или научиться медитировать к определенной дате. По мнению Абдаллы, спортивные успехи и достижения нужно обсуждать с друзьями и близкими, чтобы закрепить результат и получить поддержку.

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«Вы с гораздо большей вероятностью будете придерживаться своего распорядка, если окружите себя правильными людьми», — сказал фитнес-тренер и рекомендовал найти человека или группу людей, с которыми можно тренироваться вместе.

Абдалла заключил, что важно слышать свой внутренний голос и настраивать его на правильный и мотивирующий лад. По его словам, это можно делать с помощью аффирмаций.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер Хейли Мэдиган назвала способ сбросить лишний вес без исключения любимых продуктов из рациона. Она предложила худеющим полностью не отказываться от еды, которая нравится, но при этом добавить полезные продукты и сократить потребление калорий, чтобы похудеть.

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Евгения Черкасова
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