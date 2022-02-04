Фитнес-тренер назвала способ похудеть без отказа от любимых продуктов

Фитнес-тренер Хейли Мэдиган назвала способ сбросить лишний вес без исключения любимых продуктов из рациона. Ее слова приводит Express.

«Исходя из исследований и моего личного опыта, когда мы отказываемся от любимых продуктов, мы склонны к перееданию, что приводит к нездоровым отношениям с едой и делает любую диету неустойчивой», — отметила Мэдиган. Она предложила худеющим полностью не отказываться от еды, которая нравится, но при этом добавить полезные продукты и сократить потребление калорий, чтобы похудеть.

Например, тем, кто любит миндаль, в 100 граммах которого содержится около 600 калорий, она посоветовала уменьшить порцию до 40 граммов. Фитнес-тренер добавила, что даже правильное питание не гарантирует похудения, если размер порций слишком большой.

Еще один секрет комфортного похудения, по мнению Мэдиган, в сытном завтраке. Правильный завтрак должен соответствовать двум параметрам: он должен быть вкусным, и в нем должно быть большое количество белка. Фитнес-тренер поделилась рецептом своего завтрака и предложила попробовать его приготовить: каждое утро она ест овсянку с арахисовым маслом и выпивает протеиновый коктейль с ягодами.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер из Австралии раскрыла три неожиданных секрета похудения, о которых, по ее признанию, хотела бы знать раньше, когда сгоняла 20 лишних килограммов после родов. Женщина рассказала, что ходьба помогает избавиться от лишнего веса ничуть не хуже, чем интенсивные занятия в спортивном зале.