Фитнес-тренер раскрыла три неожиданных секрета похудения

Фитнес-тренер из Австралии раскрыла три неожиданных секрета похудения, о которых, по ее признанию, хотела бы знать раньше, когда сгоняла 20 лишних килограммов после родов. Своим опытом женщина поделилась с Daily Mail.

Никки, которая вместе с сестрой основала популярную в Австралии компанию по разработке диет и тренировок для похудения, посоветовала уделять больше времени ходьбе, не переживать, если иногда потребляешь больше калорий, чем предписано, и принять то, что вес не будет убавляться постоянно.

Женщина рассказала, что ходьба помогает избавиться от лишнего веса ничуть не хуже, чем интенсивные занятия в спортивном зале. Более того, тренер отметила, что регулярные длительные прогулки сжигают калории даже эффективнее.

Второй секрет заключается в том, чтобы не переживать по поводу единичных превышений калорийности дневного рациона. Никки поняла, что это никак не повлияет на процесс сброса веса, если на следующий день вернуться к диетическому питанию.

Третьим открытием женщины стало то, что вес не будет убавляться постоянно неделю за неделей. Иногда случаются периоды, когда может показаться, что диета и тренировки не дают результата, однако Никки советует не воспринимать это как неудачу, а просто продолжать следовать плану похудения и понять, что здоровое похудение не бывает быстрым.

Ранее весивший 165 килограммов житель английского графства Вустершир сбросил 69 килограммов и поделился секретом успеха. Мужчине удалось похудеть благодаря отказу от фастфуда и возвращению к занятиям любимым спортом.