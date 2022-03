Врач назвал способы сохранить здоровье после 40 лет

Врач Бейли порекомендовал регулярно заниматься спортом после 40 лет ради здоровья

Американский врач Джерри Бейли рассказал о вредных привычках, от которых стоит отказаться после 40 лет, и назвал способы сохранить здоровье. Его рекомендации публикует Eat This, Not That! (ETNT).

В первую очередь Бейли считает, что людям среднего возраста необходимо регулярно заниматься спортом. «Отказ от физических упражнений из-за большой занятости — главный способ ускорить старение и снизить способность организма противостоять болезням», — уверен специалист. Кроме того, Бейли сказал, что занятия спортом — один из лучших способов отсрочить наступление менопаузы у женщин и затухание репродуктивной способности у мужчин, так как тренировки помогают поддержать уровень мышечной массы на должном уровне и способствуют выработке гормонов.

Бейли также рекомендует людям после 40 лет регулярно делать растяжку, потому что это предотвратит появление болей в спине, суставах и общую скованность движений.

От полуфабрикатов и любых продуктов фабричного производства из магазина, по мнению, Бейли также следует отказаться. Содержащиеся в них сахар, искусственные подсластители и консерванты увеличивают нагрузку на пищеварительный тракт в целом и особенно на поджелудочную железу, что может стать причиной развития многих хронических заболеваний. Кроме того, такие продукты могут спровоцировать развития диабета.

Также Бейли советует отказаться от алкоголя. «В некоторых исследованиях говорится, что употребление спиртного время от времени может быть полезным, однако систематическое его употребление ничего кроме проблем со здоровьем не принесет», — уверен врач. Отказ от алкоголя поможет улучшить работу печени, снизит интенсивность воспалительных процессов в организме и положительно повлияет на когнитивные функции мозга.

