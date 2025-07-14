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16:17, 14 июля 2025Путешествия

Пассажирка осталась со шрамами на теле на всю жизнь из-за ошибки бортпроводника

PYOK: Пассажирка United Airlines получила ожоги второй степени на рейсе в Ньюарк
Алина Черненко

Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters

Пассажирка авиакомпании United Airlines осталась со шрамами на теле на всю жизнь из-за ошибки бортпроводника. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в июле 2023 года, однако Анджела Макконнелл решила подать на перевозчика в суд и получить от него компенсацию только спустя два года.

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Женщина пожаловалась, что на рейсе из Йоханнесбурга, ЮАР, в Ньюарк, США, бортпроводник опрокинул ей на колени чашку с кипятком, в результате чего она получила ожоги второй степени. По словам Макконнелл, она испытала «сильную непрекращающуюся боль», а члены экипажа лишь дали ей небольшой пакет со льдом, что усугубило травму.

Примерно через три часа бортпроводники принесли пострадавшей марлевую повязку, чтобы наложить ее на ожог. Макконнелл возмутилась, что они даже не вызвали на борт врача после посадки. Ей пришлось обращаться за медицинской помощью по прибытии домой.

Как пишет издание, Макконнелл до сих пор проходит лечение в ожоговом отделении Медицинского центра долины Санта-Клара. Она требует от United Airlines компенсацию за моральный ущерб в размере 75 тысяч долларов (около 5,8 миллиона рублей).

Ранее девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы, пролившей на нее кипяток. Спустя почти два года после произошедшего у нее на теле остался «уродующий шрам».

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