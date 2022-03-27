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Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае

Спасатели обнаружили второй «черный ящик» на месте крушения Boeing 737 в Китае

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Спасатели нашли второй черный ящик на месте крушения самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В пятницу, 25 марта, местные СМИ проинформировали об обнаружении второго бортового самописца полетных данных. Однако затем данная новость была опровергнута.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар. Погибшими признаны все 123 пассажира и 9 членов экипажа разбившегося судна. В образцах с места падения самолета не было обнаружено взрывчатых компонентов.

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Марина Совина
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