Названо число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае

Китайское ТВ сообщило о гибели 123 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося Boeing 737

Центральное телевидение Китая назвало число погибших в результате крушения на юге страны самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Согласно РИА Новости, погибшими признаны все 123 пассажира и 9 членов экипажа разбившегося судна.

Уточняется, что специалисты уже идентифицировали по ДНК 120 человек, находившихся на борту Boeing 737.

Перед этим РИА Новости со ссылкой на пожарных также сообщило, что в образцах с места падения самолета не было обнаружено взрывчатых компонентов. «Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», — рассказал командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.

Ранее стало известно, что Boeing 737 не подавал никаких сигналов тревоги перед крушением. Представитель авиакомпании China Eastern Airlines Лю Сяодун добавил, что связь с экипажем судна была нормальной вплоть до момента его исчезновения с радаров.

Перед этим сообщалось, что на месте падения Boeing 737 нашли второй «черный ящик». Его доставили в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар.

Позже стало известно, что Boeing 737 находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 километра), когда вошел в пикирование. Он начал терять высоту около двух часов с максимальной скоростью порядка 560 километров в час. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров).