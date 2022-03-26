Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названо число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае

Китайское ТВ сообщило о гибели 123 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося Boeing 737

Фото: Carlos Garcia Rowlins / Reuters

Центральное телевидение Китая назвало число погибших в результате крушения на юге страны самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Согласно РИА Новости, погибшими признаны все 123 пассажира и 9 членов экипажа разбившегося судна.

Уточняется, что специалисты уже идентифицировали по ДНК 120 человек, находившихся на борту Boeing 737.

Перед этим РИА Новости со ссылкой на пожарных также сообщило, что в образцах с места падения самолета не было обнаружено взрывчатых компонентов. «Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, проверка 41 образца уже завершена, компонентов обычных неорганических взрывчатых веществ, а также компонентов обычных органических взрывчатых веществ обнаружено не было», — рассказал командир пожарно-спасательного отряда Гуанси-Чжуанского автономного района Чжэн Си.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет. Почему за этот теракт никто не ответил?
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.Почему за этот теракт никто не ответил?
9 октября

Ранее стало известно, что Boeing 737 не подавал никаких сигналов тревоги перед крушением. Представитель авиакомпании China Eastern Airlines Лю Сяодун добавил, что связь с экипажем судна была нормальной вплоть до момента его исчезновения с радаров.

Перед этим сообщалось, что на месте падения Boeing 737 нашли второй «черный ящик». Его доставили в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар.

Позже стало известно, что Boeing 737 находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 километра), когда вошел в пикирование. Он начал терять высоту около двух часов с максимальной скоростью порядка 560 километров в час. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Россияне поспорили об опасности рыбалки на тонком льду
Оценено влияние санкций на уровень безработицы россиян и их доходы
В Катаре заявили о невозможности быстрой замены российского газа
Слуцкая оценила проведение чемпионата мира-2022 без российских фигуристов
Парфюмер назвала самые притягательные для противоположного пола ароматы
Названо число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае
Военнослужащие Южной Осетии присоединились к спецоперации в Донбассе
Прогулка россиянина в шортах в зимнюю погоду развеселила сеть
В Германии предсказали возможный развал Европы из-за антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.