Умерла трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Общества «Динамо».

Общество «Динамо» выразило соболезнования родным и близким именитой спортсменки. О причинах смерти Забелиной не сообщается.

Забелина трижды выигрывала Олимпийские игры в составе сборной СССР. Она завоевывала золото на Олимпиадах в 1960, 1968 и 1972 годах. Забелина — первая в истории советского спорта чемпионка мира по фехтованию в личном первенстве. Она девять раз выигрывала чемпионат мира и трижды Кубок Европы.

Забелина 23 раза выигрывала чемпионат СССР по фехтованию на рапирах. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Она также стала заслуженным тренером РСФСР по фехтованию.