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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет

Фото: Борис Елин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Общества «Динамо».

Общество «Динамо» выразило соболезнования родным и близким именитой спортсменки. О причинах смерти Забелиной не сообщается.

Забелина трижды выигрывала Олимпийские игры в составе сборной СССР. Она завоевывала золото на Олимпиадах в 1960, 1968 и 1972 годах. Забелина — первая в истории советского спорта чемпионка мира по фехтованию в личном первенстве. Она девять раз выигрывала чемпионат мира и трижды Кубок Европы.

Забелина 23 раза выигрывала чемпионат СССР по фехтованию на рапирах. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Она также стала заслуженным тренером РСФСР по фехтованию.

Николай Костюков
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