Назван подешевевший в России продукт

Росстат сообщил, что стоимость огурцов в России за последние три недели снизилась 8,6%

Росстат назвал продукт, подешевевший за последние три недели. Им оказался огурец, сообщает РБК.

Отмечается, что средние цены на данный овощ в российских магазинах снизились на 8,6 процента за период с 26 февраля по 18 марта. На неделе, которая завершилась 25 февраля, один килограмм огурцов стоил в рознице в среднем 202,9 рубля. При этом недели спустя, к 18 марта, стоимость снизилась до 185,5 рубля.

Наиболее подорожавшим продуктом за три недели стал сахар. Его стоимость увеличилась на 32,6 процента. В первой пятерке самых подорожавших продуктов также оказались помидоры (плюс 30,8 процента), бананы (плюс 28,7 процента), репчатый лук (плюс 17,8 процента), а также белокочанная капуста (плюс 12,5 процента).

Ранее Генпрокуратура России занялась проверкой фактов незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Увеличение цен зафиксированы со стороны отдельных участников рынка, а также в различных интернет-магазинах. По выявленным нарушениям прокуроры примут комплекс мер для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.