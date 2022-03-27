Назван ранний признак деменции

Ученые назвали усиливающуюся сонливость в дневное время ранним признаком деменции

Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть ранним признаком деменции. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s and Dementia.

Специалисты подчеркнули, что рост продолжительности дневного сна у пожилых людей связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера. В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто спал днем больше часа, риск развития деменции был на 40 процентов выше, чем у тех, кто спал меньше часа в день.

У участников исследования без нарушений когнитивных функций ежедневный дневной сон увеличивался в среднем на 11 минут в год. У добровольцев с умеренным когнитивным расстройством, темпы увеличения продолжительности сна увеличивались в два раза и доходили до 24 минут. При этом в тот момент, когда у пациента диагностировали болезнь Альцгеймера, темпы увеличения почти утраивались, вырастая до 68 минут.

Ученые считают, что чрезмерно длительный дневной сон может быть не причиной, а первым тревожным признаком упадка умственных способностей.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал россиянам про риск возникновения деменции. Он заявил, что на развитие деменции влияют генетическая предрасположенность, возраст, образ жизни, вредные привычки и уровень образования. Так, в организме может встречаться копия гена аполипопротеина, аллель APOE4, при наследовании которой риск развития деменции повышается в два-три раза.