Журналист Херстель заявил, что канцлер Германии Шольц не может сопротивляться давлению США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не способен сопротивляться давлению США при принятии санкций против России. Об этом заявил немецкий журналист, политический активист, председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель в разговоре с «Известиями».

Херстель рассказал, что сейчас канцлер ФРГ «находится между молотом и наковальней». Как объяснил журналист, с одной стороны на Шольца давят американские власти, а с другой — крупнейшие немецкие компании, которые могут лишиться заработка из-за разрыва отношений с Россией. «Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, потому что сейчас они вредят народу», — уточнил он.

Также председатель партии «Германский центр» отметил, что ограничительные меры, принятые Евросоюзом (ЕС), намного хуже скажутся на самой Европе, чем России. По мнению Херстеля, важнейшей задачей, которая стоит сейчас перед ЕС, является сохранение собственной экономики.

«Нам нужно честно поговорить с Россией. Я рад, что [президент России Владимир] Путин не вешает трубку, когда с ним хотят поговорить. Каждая встреча — это очередная пропаганда против России, а нам надо просто честно и открыто поговорить, чего не случалось уже очень давно», — сказал немецкий журналист.

Активист считает, что необходимо постепенно налаживать нынешнюю ситуацию. В частности, Херстель предлагает отказаться от санкций, наладить контакт с Россией и пересмотреть отношение к НАТО.

Ранее в ФРГ раскрыли детали плана по отказу от российского газа. Сообщалось, что к концу этого года Министерство экономики Германии планирует снизить зависимость от российского газа до 30 процентов.