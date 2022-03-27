Девушка осталась с внешностью лягушки после инъекции в салоне красоты

Девушка решила сузить лицо с помощью инъекции и осталась с внешностью лягушки

Блогерша Кэтлин Каллахан решила сузить лицо с помощью инъекции в салоне красоты и осталась с внешностью лягушки. На ее TikTok-видео обратило внимание The Sun.

Девушка рассказала, что хотела добиться изящных черт лица и согласилась на введение препарата «Кибелла» — дезоксихолевой кислоты, которая применяется в косметологии для сокращения жировой ткани под подбородком. Косметолог предупредил клиентку о возможности отека после процедуры, однако Каллахан призналась, что не ожидала настолько ощутимых последствий.

На размещенных в соцсети кадрах героиня материала продемонстрировала нижнюю часть лица, которую изначально скрывала под платком. Блогерша показала, что ее «второй подбородок» не уменьшился, а, напротив, приобрел гипертрофированные размеры. «Отек — это, мягко скажем, преуменьшение. Я выгляжу словно лягушка-бык», — пояснила девушка, которая также сравнила себя с Толстяком из серии фильмов про Остина Пауэрса.

Ранее в марте 25-летняя блогерша Кайли Тэйлор, решившая накачать лицо филлерами, поделилась неудачным результатом процедуры. Так, девушка объяснила, что в 20-летнем возрасте захотела улучшить свою внешность. Она отправилась к косметологу и накачала в желаемые области филлеры гиалуроновой кислоты. Она отметила, что спустя пять лет после инъекций ее лицо отекло и приобрело усталый вид. «Сейчас мое лицо выглядит мятым, как подушка. Я стала визуально на 10 лет старше», — пожаловалась блогерша.