В ЕЦБ заявили о невозможности сразу заменить импорт энергоносителей из России

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что заменить импорт энергоносителей из России в одночасье нельзя

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что импорт энергоносителей из России в страны, входящие в еврозону, нельзя сразу заменить на поставки из других стран. Об этом она рассказала в интервью кипрской газете Phileleftheros.

Лагард рассказала, что власти многих европейских стран сегодня прилагают большие усилия, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей, однако, она уточнила, что это длительный процесс. По словам главы ЕЦБ, примерно 22 процента импорта энергоносителей в еврозону приходится на Россию. «Этот импорт не может быть заменен в одночасье», — подчеркнула она.

Также Лагард отметила, что рост цен на энергоносители в основном связан с геополитической напряженностью. Еще одним фактором, повлиявшим на их стоимость, она назвала погоду. «Мы стараемся учитывать высокую степень неопределенности, связанную с текущей ситуацией, и по этой причине в наши последние прогнозы мы включили самые негативные сценарии», — добавила глава ЕЦБ.

8 марта стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Сообщалось, что к ввозу в Америку запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяные масла и топливо, а также продукты их перегонки, уголь и угольную продукцию, сжиженный природный газ.