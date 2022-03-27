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Спорт

В Федерации лыжных гонок России объяснили уход тренировавшего чемпионов немца

Член президиума ФЛГР Крянин объяснил уход немецкого тренера Маркуса Крамера санкциями
Маркус Крамер

Маркус Крамер . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин объяснил уход немецкого тренера Маркуса Крамера из сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

Крянин заявил, что из-за санкций ФЛГР стало проблематично оплачивать работу специалиста. «Думаю, ребята хотели, чтобы он продолжал работать. Но мировая ситуация влияет на этот процесс. Претензий к работе Крамера, думаю, нет», — подчеркнул он.

Контракт Крамера с ФЛГР истекает после нынешнего сезона. Он работал в сборной России с 2015 года. В группе немецкого специалиста последние годы тренировались олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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