В Чернобыльской зоне отчуждения из-за боевых действий загорелось 10 гектаров леса

Более десяти гектаров леса горит в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) из-за боев. Об этом стало известно из заявления омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, опубликованного в ее Telegram-канале.

По ее словам, в районе ЧАЭС зафиксирован 31 пожар, что влечет повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. При этом из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь возгораний увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары.

При этом, добавила Денисова, контроль и тушение пожаров украинской стороной невозможны.

«Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира», — написала она.

Ранее в марте директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций со стороны украинских националистических сил, подчеркнул Полищук.