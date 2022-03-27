Макрон призвал воздержаться от оскорблений в адрес Путина

Эммануэль Макрон призвал не допускать оскорблений в адрес президента России Путина

Глава Франции Эммануэль Макрон призвал воздержаться от оскорблений в адрес Президента России Владимира Путина и от слов и действий, способных привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает ТАСС.

Лидер Франции заявил, что не позволил бы себе высказывания, подобные тем, что допустил в адрес российского лидера президент США Джо Байден. Макрон добавил, что в ближайшие дни намерен переговорить с президентом России и обсудить, в частности, вопрос об эвакуации жителей Мариуполя.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме разъяснили его слова, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».