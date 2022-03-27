Названа причина массового отравления школьников в Башкирии

Роспотребнадзор назвал причиной отравления школьников в Башкирии норовирусную инфекцию

Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 школьников в селе Киргиз-Мияки Республики Башкортостан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным агентства, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. «Предварительным источником возбудителя инфекции является персонал на пищеблоке», — сказали представители Роспотребнадзора, уточнив, что эпидемиологическое расследование в настоящий момент продолжается.

Также стало известно, что деятельность школы, где произошло массовое отравление детей, и аутсорсинга школьного питания была приостановлена с 24 марта. Отмечается, что материалы дела были направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности.

«Деятельность производства полуфабрикатов, поставляемых в эту школу, также приостановлена. Вся продукция изъята из реализации», — добавили в Роспотребнадзоре.

В селе Киргиз-Мияки в Башкирии после обеда в школьной столовой более 60 детей пожаловались на плохое самочувствие. Двое из них с кишечным отравлением были доставлены в больницу. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

18 марта сообщалось, что в Ростове-на-Дону 17 учеников детской школы-интерната были госпитализированы с признаками отравления. По версии правоохранителей, причиной массового отравления стала еда, которую дети употребляли 16 марта на территории школы.