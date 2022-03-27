Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минпромторге высказались о перебоях с поставками одежды в России

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что перебоев с поставками одежды в России не будет

Фото: Shutterstock

Перебоев с поставками одежды в России не будет. Такое заявление сделал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Мантуров сообщил, что на российском рынке сегодня есть достаточное количество отечественных производителей. «Называются какими-то международными или английскими (...) словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж», — высказался он.

Глава Минпромторга добавил, что перебоев с поставками одежды в стране в ближайшее время не предвидится. Как заверил Мантуров, в этом направлении достаточно компетенций.

Ранее в Минпромторге объяснили перебои в поставках сахара. Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркнул, что дефицита товара в стране нет. По его словам, сахар придерживают компании-посредники, которые забирают продукцию с заводов и поставляют ее в магазины. Отмечалось, что организации ждут, когда стоимость сахара увеличится «процентов на 50».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Украина предложила ввести санкции против Газманова, Баскова и Тимати
Психолог назвала плюсы жизни за городом в стрессовый период
В СПЧ рассказали о налаживании выпуска аналогов зарубежных лекарств
Умерла одна из создательниц «Винни Пуха»
Более половины французов заявили о доверии заявлениям России по Украине
Стало известно о риске внезапной смерти из-за «Виагры»
Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона
Макрон призвал воздержаться от оскорблений в адрес Путина
Из-за предложения о платном фото аниматор лишился совы в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.