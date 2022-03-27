В Минпромторге высказались о перебоях с поставками одежды в России

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что перебоев с поставками одежды в России не будет

Перебоев с поставками одежды в России не будет. Такое заявление сделал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Мантуров сообщил, что на российском рынке сегодня есть достаточное количество отечественных производителей. «Называются какими-то международными или английскими (...) словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж», — высказался он.

Глава Минпромторга добавил, что перебоев с поставками одежды в стране в ближайшее время не предвидится. Как заверил Мантуров, в этом направлении достаточно компетенций.

Ранее в Минпромторге объяснили перебои в поставках сахара. Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркнул, что дефицита товара в стране нет. По его словам, сахар придерживают компании-посредники, которые забирают продукцию с заводов и поставляют ее в магазины. Отмечалось, что организации ждут, когда стоимость сахара увеличится «процентов на 50».