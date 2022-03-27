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Посол рассказал о планах Польши направить миротворцев на Украину

Посол РФ Андреев рассказал, что Польша планирует направить миротворцев НАТО на Украину
Сергей Андреев

Сергей Андреев. Фото: МИД России / Global Look Press

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что Польша все еще планирует направить миротворческую миссию НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США и генерального секретаря альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть», — сказал Андреев в эфире проекта «Соловьев.Live».

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова отправить миротворческую миссии на Украину после достижения мира.

26 марта президент США Джо Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве. Американский лидер «допустил» отправку десантников США на Украину — так, он заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». Идет ли речь об Украине, Байден не пояснил. Позже официальный представитель Белого дома уточнил, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска на Украину.

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Марина Совина
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