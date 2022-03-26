Байден «допустил» отправку американских военных на Украину

Президент Байден в польском Жешуве оговорился и «допустил» отправку военных США на Украину

Президент США Джо Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве. Об этом сообщает телеканал CNN.

Американский лидер «допустил» отправку десантников США на Украину — так, он заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». Идет ли речь об Украине, Байден не пояснил. Помимо этого он добавил, что украинцы невероятные, но значительную часть своего вдохновения черпают у американцев. Позже официальный представитель Белого дома пояснил, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска на Украину.

Позиция Вашингтона

Вопрос об участии войск США и их союзников по НАТО в боевых действиях на Украине поднимался в информационном поле не раз. Однако Вашингтон также несколько раз подчеркивал, что не собирается посылать войска в зоны военных действий и способствовать эскалации конфликта. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что это не отвечает интересам американского народа или национальной безопасности.

Однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту Джен Псаки

Байден также неоднократно подчеркивал, что войска страны не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине. При этом американский лидер открыто критикует действия президента России Владимира Путина, называя его «военным преступником», а также реализует укрепление восточного фланга НАТО.

Так, 24 марта, по итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран НАТО решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода. Наши меры остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными», — говорится в заявлении блока. Также Североатлантический альянс разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

Несмотря на отказ США участвовать в боевых действиях, Байден подчеркнул, что применение Россией химического оружия на Украине, если страна все же на это решится, точно не останется без ответа. Глава государства заявил, что характер ответных мер будет зависеть от того, как именно оружие будет применено.

Мы ответим. Мы ответим, если он применит его. Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования Джо Байден

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ, что сообщения США о российском химоружии являются попыткой переключить внимание на фоне скандала в мире с американскими биолабораториями.

Миротворцы и военная помощь

Пока американцы отрицают вмешательство войск в боевые действия, Польша высказывается более агрессивно. В частности, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что на ближайшем саммите НАТО по его инициативе будет рассмотрено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — объяснил позицию Моравецкий.

3 марта Верховная Рада Украины также призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской военной операции. Однако власти 30 государств, включенных в состав НАТО, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши и отказались направить на Западную Украину миротворцев.

При этом западные страны продолжают активно снабжать Украину военной техникой и финансами. К примеру, 10 марта палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

24 марта Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. В ведомстве указали, что в ближайшие дни ожидаются еще три поставки, а также пояснили, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.