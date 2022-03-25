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Чехия назвала условие для поддержки отправки миротворцев на Украину

Чехия поддержит отправку миротворцев на Украину после достижения мира

Фото: Michaela Rihova / Globallookpress.com

Чехия готова отправить миротворческую миссии на Украину после достижения мира. Такое условие для поддержки предложения об отправки миротворцев на украинскую территорию назвал глава МИД республики Ян Липавский, передает ТАСС.

«Традиционные [международные] миротворческие миссии направляются в места, где достигнута договоренность о мире. Они не направляются с целью добиваться мира и для участия в боях (…). Мы поддержим миротворческую миссию [на Украине] в ситуации, когда [туда] можно будет направить такую миссию, чтобы она как раз наблюдала за соблюдением мира», — заявил дипломат.

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Министр также поддержал введение максимально жестких санкций против Москвы. «До того момента, когда будет заключен мир, мы должны максимально поддерживать Украину и принимать максимальные ограничительные меры против РФ», — заключил Липавский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею НАТО ввести миротворцев на Украину опрометчивой и крайне опасной.

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Анжелика Бережная
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