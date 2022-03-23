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В Кремле оценили идею НАТО ввести миротворцев на Украину

Песков назвал идею НАТО ввести миротворцев на Украину опрометчивой и крайне опасной

Фото: Laura Hasani / Reuters

Идея НАТО ввести миротворческий контингент на территорию Украины было бы опрометчивым и крайне опасным решением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Осуществляется военная специальная операция. И любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — оценил перспективы пресс-секретарь президента России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. Однако, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не собирается посылать войска на Украину.

3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.

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Варвара Кошечкина
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