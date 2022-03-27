Неудачи «Манчестер Юнайтед» лишат Роналду бонусов на миллионы евро

Криштиану Роналду лишится шести миллионов евро бонусов из-за неудач «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду лишится бонусов на миллионы евро на фоне неудачных выступлений клуба в нынешнем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

«Юнайтед» в очередной раз остается без завоеванных трофеев в сезоне. 37-летний Роналду в связи с этим лишится шести миллионов евро бонусных выплат.

В частности, если бы «красные дьяволы» вышли в финал Лиги чемпионов, Роналду бы полагался бонус в размере трех миллионов евро. Однако «Юнайтед» вылетел из розыгрыша, уступив мадрискому «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ.

Лидерство Роналду среди остальных игроков клуба по забитым мячам позволит ему рассчитывать на бонус. Тем не менее, суммарные выплаты футболисту по итогам сезона будут отличаться от тех сумм, что форвард зарабатывал в «Ювентусе», отметили в The Sun.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021-го. Он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.