В США раскритиковали Байдена за высказывание о смене руководства России

Сенатор Риш раскритиковал президента США Байдена за слова о смене руководства России

Сенатор-республиканец Джим Риш раскритиковал президента США Джо Байдена, заявив, что ему не следовало высказываться о смене руководства России. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что большинство людей, далеких от международных отношений, не осознают, что те девять слов, которые он произнес, вызовут такой взрыв», — заявил американский сенатор. Он отметил, что слова Байдена о смене режима вызовут огромные проблемы.

По мнению Риша, Байден отклонился от написанной речи в части этого высказывания. «Пожалуйста, мистер президент, придерживайтесь сценария», — сказал сенатор, комментируя выступление Байдена, который накануне в своей речи из Варшавы сказал, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме разъяснили его слова, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».