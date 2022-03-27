Сын Кости Цзю оценил свой нокдаун в бою с американцем

Австралийский боксер Тим Цзю: нокдаун в бою с американцем Терреллом Гуше случился быстро

Австралийский боксер-профессионал Тим Цзю оценил свою победу над американцем Терреллом Гуше. Его слова приводит Boxing247.

«Нокдаун случился быстро. Хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями и при этом смог вернуться в игру. Террелл — чертовски хороший боец и к тому же настоящий джентльмен», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что наслаждался тем, что у него получается, и может контролировать ситуацию.

Поединок между Цзю и Гуше прошел в ночь на воскресенье, 27 марта, в Миннеаполисе. Он продлился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Цзю.

27-летний боксер одержал 21-ю победу подряд в профессиональной карьере. Спортсмен, являющийся сыном известного советского и российского боксера Кости Цзю, проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году. Из 21-й его победы 15 были добыты нокаутом.

