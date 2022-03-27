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В Минобороны России сообщили об уничтожении склада ракет под Киевом

Минобороны России сообщило, что ВС уничтожили склад ракет в селе Плесецкое под Киевом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы (ВС) страны уничтожили склад ракет под Киевом. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российские военные уничтожили «высокоточным оружием большой дальности морского базирования» склад ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бука» в селе Плесецкое Киевской области.

Ранее 27 марта сообщалось, что ВС России при помощи средств ПВО сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в ходе спецоперации на Украине.

До этого в Минобороны России рассказали об указе губернатора Одесской области Максима Марченко заминировать Хаджибейскую дамбу в Одессе.

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Евгения Наумова
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